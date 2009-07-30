Немецкая железная дорога будет платить пассажирам

С 29 июля Немецкая железная дорога за нарушение графика движения и значительные опоздания поездов будет платить пассажирам возмещения. Как передает «Немецкая волна», стоимость компенсации может составлять до 50% стоимости билета.

Так, при опоздании на один час железная дорога должна вернуть 25% цены, за два - половину стоимости билета. Руководитель проекта защиты прав пассажиров Немецкой железной дороги, Клаус БЕРДАН рассказывает, что согласно с новыми правилами, компенсацию можно получить и за опоздание на пересадке с одного поезда на другой дорогой до конечной цели поездки.

При этом пассажир должен позаботиться о компенсации еще в дороге. «Идеально было бы еще в поезде, узнав об опоздании, попросить специальный формуляр, заполнить его и подписать у проводника поезда», - поясняет К.БЕРДАН. Приехав на место, можно обратиться в кассы вокзала и получить свою компенсацию сразу наличностью.

В то же время, уточняется, что в формуляре 48 пунктов, на которые следует дать ответ. При этом достаточно дать ответы на пять важнейших. К примеру, нужно заявить, какую компенсацию вы желаете - в виде скидок на следующие билеты или наличностью.

Нужно также описать, как происходила поездка, и был ли оплачен проезд в обратном направлении. Найти эти вопросы в формуляре несложно.

Но есть и ограничения – компенсации объемом до 4 евро выплачиваться не будут.