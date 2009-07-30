«Укрзализныця» намерена внедрить скоростное движение к 2020 г

"Укрзализныця» сейчас разрабатывает Концепцию внедрения скоростного движения поездов до 160 км/ч на период до 2020 года. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на первого заместителя начальника Главного пассажирского управления ведомства Игоря БРЕУСА.

Согласно сообщению, по мнению специалистов, такая скорость является оптимальной для внедрения дневного железнодорожного движения между столицей Украины и крупными областными центрами.

По словам И.БРЕУСА, соответствующая Концепция была разработана на период до 2015 года, однако теперь необходимо учитывать изменения в экономике. Внедрение скоростного движения предусматривает обстоятельную модернизацию путевого хозяйства, энергоснабжения, связи и тому подобное. Кроме того, ведомство проводит ряд мероприятий с целью разделения пассажирского и грузового движения на преимущественно пассажирские и смешанные (грузовые и пассажирские) направления.

Для реализации Концепции внедрения скоростного движения необходим также подвижной состав высокого уровня. Такие поезда должны отвечать мировым стандартам, быстро набирать скорость после остановки, работать от постоянного и переменного электротока (двухсистемные). В "Укрзализныце" отмечают, что двухсистемность поездов важна, поскольку использование подвижного состава с распределенной тягой является более экономически целесообразным, чем обычных вагонов с локомотивной тягой. Такой подвижной состав, несмотря на достаточно высокую цену, более энергоэффективный, нуждается в меньших расходах на обслуживание в процессе эксплуатации. «Укрзализныця» уже разработала технические требования к таким поездам и передала их производителям.

«Наша главная цель - перевозка пассажиров в комфортных и современных условиях. Тем более, мы готовимся к Евро-2012. «Укрзализныця» изучала возможных поставщиков подвижного состава, ориентируясь на три основных параметра: качество подвижного состава, температурный режим, комфорт подвески. В частности, были изучены образцы техники производства Украины, Польши, Чехии, Франции, Кореи и других. Второй показатель - стоимость поездов. Третий показатель - финансовый механизм, по которому будет приобретена техника: то ли будет кредит, лизинг или другое. Что касается отечественных производителей, то кроме намерений, мы не имеем никаких конкретных предложений относительно производства такого подвижного состава», - сказал И.БРЕУС.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» владеет парком около 7 тыс. пассажирских вагонов, из которых 80% используются. Состояние изношенности подвижного состава - от 75 до 80%, потому программой обновления подвижного состава предусмотрено ежегодно покупать около 200 вагонов. В этом году финансовым планом предусмотрено обновить парк 170 единицами.