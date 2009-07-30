Украинцы предпочитают железнодорожный транспорт

Более 80% украинцев при поездках на дальние расстояния отдают предпочтение железнодорожному транспорту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции социолог консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» (МКГ) Елена КОВАЛЕНКО со ссылкой на результаты опроса, проведенного МКГ.

При проведении исследования изучался уровень удовлетворенности работой железнодорожного транспорта до кризиса - в 2008 г. и в 2009 г., в период кризиса. В первую волну (до кризиса) было опрошено 2416 респондентов, после – 1816.

Как показал опрос, основным фактором выбора железной дороги для поездки является умеренная стоимость билетов. До кризиса этот фактор был главным для 38,7% пассажиров, в 2009 г. – для 41,8%.

Руководитель аналитической группы МКГ Дмитрий ПОДТУРКИН отметил, что при снижении покупательной способности населения железнодорожный транспорт все равно остается лидером потребительских предпочтений. «И это объяснимо, потому что сокращение покупательной способности приводит к востребованности наиболее бюджетных видов транспорта, а по этому показателю пока железная дорога вне конкуренции», - сказал он.

Кроме того, среди преимуществ железной дороги респонденты назвали уровень безопасности, комфорт, время в пути. В частности, самым безопасным железнодорожный транспорт признают 60% респондентов, что на 12,4% больше, чем в прошлом году, 8,2% считают уровень безопасности на данном виде транспорта низким. По данным МКГ, в этом году большее количество пассажиров высказали удовлетворенность уровнем обслуживания проводниками (больше на 7,9%), условиями проезда (на 12,2%), санитарным состоянием вагонов (на 7,9%). Абсолютно недовольными услугами железной дороги оказались 5% опрошенных, около четверти ответили, что «скорее не удовлетворены» услугами.

В то же время на вопрос, удовлетворяет ли железная дорога потребности людей с ограниченными физическими возможностями, 72,8% респондентов ответили отрицательно.