«Укрпочта» увеличила прибыль

Чистая прибыль Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» в первом полугодии 2009 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 84,5%, и составила 10,7 млн. грн. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

Доход «Укрпочты» (без НДС) в первом полугодии т.г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 19,3% и составил почти 2,22 млрд. грн.

Рентабельность деятельности предприятия в первом полугодии 2009 года составила 0,5% (в первом полугодии 2008 года – 0,3%).

Средняя заработная плата одного штатного работника предприятия по итогам первого полугодия 2009 года составляет 1265,4 грн., что на 31% больше, чем за аналогичный период 2008 года. В то же время размер зарплаты в «Укрпочте» почти на 30% меньше, чем в народном хозяйстве Украины (1813,7 грн).

В первом полугодии 2009 года «Укрпочтой» доставлено более 148 млн. 907,2 тыс. писем и бандеролей, 1 млн. 409,6 тыс. посылок, 536 млн. 20,3 млн. единиц периодических печатных изданий по подписке.

В пресс-службе отмечают, что на протяжении первого полугодия т.г. «Укрпочта» «совершенствовала существующие услуги и активно предлагала потребителям новые виды». Так, в рамках предоставления физическим и юридическим лицам услуги «Курьерская доставка» «Укрпочта» сегодня предлагает потребителям воспользоваться и услугами Центра печатания и конвертирования материалов, впервые в истории почтовой связи Украины на Киевском почтамте для оптимизации всех составляющих процесса обслуживания потребителей внедрена электронная система управления очередями, которая впоследствии будет работать во всех почтамтах Украины.

Одним из весомых мероприятий в сфере совершенствования обслуживания населения стало внедрение социального проекта по предоставлению жителям отдаленных и труднодоступных районов Украины услуг передвижными почтовыми отделениями. На базе современных автомобилей, оснащенных специальной техникой, оборудованием и оборудованием, потребителям предоставляется тот же спектр услуг, что и стационарными отделениями.

Другим нововведением "Укрпочты", которое также имеет социальную направленность, является реализация проекта «Единый электронный билет» под эгидой Министерства транспорта и связи Украины. Потребители имеют возможность заказать в почтовых отделениях билеты для путешествия железной дорогой или самолетом, а вскоре – автобусом.

Как отметили в «Укрпочте», среди приоритетных направлений деятельности «Укрпочты» на второе полугодие 2009 года - продолжение структурных, технических и технологических преобразований на предприятии, а также поиск резервов для увеличения заработной платы работников; определение наиболее эффективных путей последующего развития финансовых, логистических и других услуг; активизация работы с корпоративными клиентами и т.д.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» - национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников.

Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков, имеет прямой почтовый обмен с 72 странами мира, обслуживает 37 магистральных автомобильных маршрутов длиной свыше 29,4 тыс. км и 3 авиационных маршрута для перевозки почты и печатных изданий.

Предприятие ежегодно распространяет более миллиарда экземпляров периодических печатных изданий, пересылает сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляет десятки миллионов почтовых переводов. В целом «Укрпочта» предлагает потребителям свыше 50 видов услуг. С 1992 года УДППС «Укрпочта» начато издание маркирующей продукции. За годы независимости в Украине выпущено свыше 900 сюжетов почтовых марок.