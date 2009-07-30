«АэроСвит» намерен закрыть офис в Шанхае

Руководство авиакомпании «Аэросвит» намерено закрыть офис в Шанхае (КНР).

Как сообщает компания в сегодняшнем номере «Голоса Украины», соответствующий вопрос будет внесен в повестку дня собрания акционеров компании 15 сентября т.г.

Кроме того, в повестке дня запланировано рассмотрение вопроса о внесении изменений в устав компании и пр.

Справка УНИАН. Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. На сегодняшний день является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и мощным самолетным парком, включающим дальне- и среднемагистральные воздушные суда Boeing.

«АэроСвит» обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.