Самолетам упростят заправку в аэропортах

Антимонопольный комитет Украины (АМК) рекомендует ввести государственное регулирование цен на услуги по заправке самолетов в аэропортах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании АМК.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, Министерство транспорта и связи должно внести на рассмотрение Кабинета Министров ряд проектов нормативно-правовых актов, чтобы упростить доступ компаний к обслуживанию в аэропортах. В частности, это проекты относительно введения государственного регулирования цен на рынке услуг по заправке воздушных судов, который по признакам находится в состоянии природной монополии; относительно утверждения перечня специализированных услуг аэропортов; относительно обеспечения технологического единства функционирования инфраструктуры аэропорта «Борисполь»; относительно обеспечения процедуры отбора поставщиков горючего в аэропорты на конкурентной основе, а также относительно обеспечения равных условий доступа к инфраструктуре аэропортов компаний, которые осуществляют реализацию горючего и заправку самолетов.

Кроме того, по словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, Минтранс должен разработать и утвердить нормативно-правовой документ, регулирующий условия доступа компаний на рынок услуг по наземному обслуживанию воздушных судов и по обслуживанию пассажиров. Все эти рекомендации Минтранс должен выполнить в месячный срок.

Как отмечалось на заседании комитета, в связи с отсутствием перечня специализированных услуг аэропортов на сегодняшний день невозможно установить четкие границы монополии на этом рынке. По данным АМК, к специализированным услугам аэропортов относятся услуги по обеспечению взлета и посадки самолетов, по обеспечению авиабезопасности, услуги по заправке. В то же время прочие услуги, отмечают в АМК, кроме аэропортов, могут предоставлять другие предприятия на конкурентной основе – к примеру, разгрузку багажа, уборку самолетов, обслуживание пассажиров на перроне и прочее.

При этом в АМК подчеркивают, что даже наличие сертификата не гарантирует компании возможность доступа к использованию инфраструктуры аэропортов, поскольку в Украине до сих пор отсутствует порядок вхождения на рынки по наземному обслуживанию в аэропортах. По мнению АМК, отсутствие такого порядка, разработанного Минтрансом, приводит к злоупотреблениям аэропортами своим монопольным положением.

Как напомнил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, сейчас АМК расследует дело о злоупотреблении аэропортом «Борисполь» монопольным положением, которое привело к необоснованной рентабельности свыше 230% на услуги по терминальному обслуживанию и пр.

Присутствующий на заседании исполняющий обязанности главы Госавиаадминистрации (на период отпуска главы – УНИАН) Алексей ОВЧИННИКОВ отметил, что Минтранс поддерживает озвученные рекомендации АМК и понимает их необходимость. По его словам, Госавиаадминистрация занимается адаптацией работы аэропортов к требованиям Евросоюза, а это сложный и длительный процесс.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал в целом на 230 млн. грн. три топливные компании, которые занимаются реализацией топлива в аэропорту «Борисполь», за необоснованное завышение его стоимости.

В частности, СП «Кребо» оштрафовано на 100 млн. грн., АО «Укртатнафта» – на 110 млн. грн. и ООО «ЛУК-Авиа Ойл» – на 20 млн. грн.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, в ходе расследования комитет выявил, что на протяжении августа-декабря 2008 года, когда цены на авиатопливо в мире снизились на 45-50%, в «Борисполе» они снизились не более чем на 26%.

При этом АМК установил, что эти три компании занимали монопольное положение на рынке реализации топлива в аэропорту, что позволяло им применять соответствующее ценовое поведение.

В ходе заседания АМК присутствующие на нем представители топливных компаний высказали свои замечания к выводам комитета. В частности, «ЛУК-Авиа Ойл» и «Укртатнафта» не признали нарушений, а СП «Кребо» – признало.

Также Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против Министерства транспорта и связи за бездействие относительно нарушений на рынке реализации авиатоплива в аэропорту «Борисполь».

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, министерство должно предпринять ряд мер для наведения порядка в аэропорту «Борисполь», а услуги в аэропорту должны быть доведены до европейского уровня, поскольку аэропорт является главными воздушными воротами Украины и в связи со скорым принятием чемпионата по футболу Евро-2012.

На данный момент названные компании оспаривают решение АМК в судебном порядке.