Юго-Западная дорога c 1 августа отменит еще 4 электрички

Юго-Западная железная дорога отменяет курсирование 4 электропоездов из-за отсутствия пассажиропотока. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

С 1 августа 2009 года отменяется движение электропоездов № 6531 Дарница-Киев; № 6532 Борщаговка-Дарница; № 6872 Киев-Борисполь; № 6873 Борисполь-Борщаговка-тех.

Как сообщал УНИАН, на протяжении месяца, с 20 июля по 20 августа 2009 года, железнодорожники будут изучать населенность (заполняемость) поездов пригородного сообщения, малозаселенные поезда будут отменять.

С 25 июля 2009 года по субботам и воскресеньям прекратили курсировать электропоезда: №6014 Мотовиловка—Киев; №6633 Киев—Бородянка; №6670 Бородянка—Киев. Также с 25 июля 2009 года Юго-Западная железная дорога отменила электропоезда №6609 Киев—Тетерев и №6622 Тетерев—Борщаговка-тех.