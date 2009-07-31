МТСУ ищет инвестора для строительства аэровокзала в аэропорту «Львов»

Министерство транспорта и связи Украины объявляет аукцион по привлечению инвесторов для строительства нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Общая сумма инвестиций составляет ориентировочно 1 млрд. 107 млн. 784 тыс. 569 грн.

Начальная сумма платежа за приобретение права на заключение инвестиционного договора составляет 1 млн. грн., гарантийный взнос аукциона составляет 100 тыс. грн. (платится претендентом на соответствующий расчетный счет аэропорта и возвращается после проведения аукциона всем, кроме победителя аукциона).

Для участия в аукционе претендент на победу должен оплатить гарантийный взнос, подать заявление об участии в аукционе и аукционном предложении в соответствии с требованиями, которые будут посланы участникам аукциона вместе с проектом договора и технико-экономическим обоснованием.

Среди квалификационных требований к претендентам – опыт по реализации подобных инвестиционных проектов и наличие профессиональных кадров; опыт управления аэропортовыми комплексами не меньше, чем три года; наличие квалифицированного управленческого персонала для обеспечения строительства и эксплуатации объекта инвестирования; прибыльная финансово-хозяйственная деятельность на протяжении последних трех лет; возможность обеспечить надлежащее финансирование инвестиционного проекта (банковские гарантии, выписки из счетов в банках и тому подобное) и уплата предложенной суммы платежа за приобретение права на заключение инвестиционного договора.

Конечный срок принятия заявок и необходимых материалов от претендентов – до 12 августа 2009 года. Конечный срок принятия предложений участников – до 4 сентября 2009 года. Сроком принятия документов считается дата регистрации их в Минтрансе.

Проведение аукциона запланировано на 9 сентября 2009 года в 10.00 в министерстве.

Аукцион объявлен в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля т.г. № 763 «Некоторые вопросы привлечения инвестиций для строительства нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов».

Как сообщал УНИАН, постановление Кабинета Министров Украины № 763 от 22 июля т.г. предусматривает утверждение порядка проведения аукциона с привлечением инвесторов для строительства нового терминала и управления государственным предприятием «Международный аэропорт «Львов».

Таким образом, инвестор получит полноценное право собственности на возведенный за ее средства терминал, и с ним будет подписан договор относительно управления государственным предприятием «Международный аэропорт «Львов». Подобные условия привлечения инвестора для развития государственного стратегического объекта в сфере гражданской авиации впервые будут применяться в Украине. В самом тексте постановления не фиксируется конкретная сметная стоимость проекта, что дает возможность инвестору, который победит в аукционе, принять участие в согласовании этих вопросов в процессе заключения с ним договора.

Проект нового терминала, разработанный компанией «Тебодин», является мобильным и предусматривает как расширение, так и уменьшение общей площади здания с сохранением при этом необходимой пропускной способности аэровокзала – 1000 пасс./час. Возможные изменения площади терминала связаны с соответствующими изменениями его сметной стоимости.

Генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА в мае т.г. отмечал, что ориентировочно в конце июня будут определять инвестора строительства терминала, а в июле планируется подписание инвестиционного соглашения. На конец сентября запланировано начало строительства, а в октябре 2011 года его планируется завершить.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Львов» расположен на юго-западной окраине Львова. Аэродром был построен к 1940 году для эксплуатации легких типов самолетов. Был неоднократно реконструирован. Аэродром аэропорта «Львов» имеет одну взлетно-посадочную полосу класса В с искусственным покрытием размером 2510х45 м.

В качестве пассажирского терминала функционирует аэровокзал на 200 пасс/час, включая международный сектор. Общая площадь двух сооружений 6700 кв. м. Согласно представленному в мае т.г. проекту реконструкции, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь будет составлять 39 тыс. кв. м.