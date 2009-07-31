УЗ считает нецелесообразным реформирование отрасли

Гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК считает нецелесообразным реформирование железнодорожной отрасли в нынешних экономических условиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Нынешнее приостановление этого процесса, сохранение центрального управления, четких хозяйственных и финансовых отношений дают возможность железным дорогам достойно переживать кризис», - отметил он.

По словам гендиректора предприятия, оптимальным вариантом реформирования отрасли является образование Государственного концерна с соответствующими юридическими лицами, которые существуют и сегодня. По мнению М.КОСТЮКА, также следует оставить региональный принцип управления, учитывая территорию Украины и различия между регионами. Как отметил он, необходимо создать Государственный концерн, и поэтапно, по запросам общества, реформировать и отдавать на корпоратизацию отдельные отрасли, которые не будут влиять на общий уровень ликвидности или конкурентоспособности всей системы.

«Допустим, что мы можем начать реформу, которой, для примера, предусматривается сектор пригородных перевозок отделить в отдельную компанию. Это очень просто сделать. Но этот сектор, будучи крайне убыточным, прекратит свое существование через несколько месяцев. Реформу нужно планировать тогда, когда для этого есть благоприятные экономические и технологические условия», – отметил генеральный директор ведомства.

По его словам, сегодня необходимо изучать пути реформирования железных дорог всех государств – во избежание ошибок. «Придет время, когда экономика заработает на полную мощность, когда пассажир будет более платежеспособный – тогда можно идти на реформу», - отметил М.КОСТЮК.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 г. распоряжением Кабмина №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Документ предполагает создание на базе «Укрзализныци» и ж/д предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению. На протяжении 2007 г. на основе данной концепции разрабатывалась соответствующая программа реформирования, которая также предполагала создание ГАК.

В то же время, Минтранссвязи в 2008 г. подготовило новый проект Программы реформирования железнодорожного транспорта, которым предлагалось создать ГП «Украинские железные дороги» перед созданием ГАК «Украинские железные дороги». (Ранее планировалось создание ГАК сразу, без промежуточного создания ГП.) Таким образом, Минтранссвязи выступало за реформирование по принципу создания ГП, а «Укрзализныця» - по принципу создания ГАК. Против варианта реформирования, предложенного Минтрансом в 2008 г., выступают железнодорожники, профсоюзы ж/д отрасли.