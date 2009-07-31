Air France заменит французские зонды скорости на американские

Крупнейший французский авиаперевозчик Air France заменит на всех лайнерах Airbus A330 и A340 по два зонда скорости производства французской компании "Талес"на приборы американской компании Goodrich, получив соответствующие рекомендации Airbus, говорится в коммюнике Air France.

В пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Airbus сообщило, что авиапроизводитель рекомендует заменить два из трех датчиков скорости - трубок "Пито" - производства "Талес" на американские приборы. Представительница Airbus объяснила это как "предупредительную" меру, основанную на данных о работе зондов, полученных от клиентов компании по соответствующему запросу. "Air France получил от Airbus рекомендацию о замене двух зондов "Талес" на Goodrich на дальнемагистральных самолетах A330/A340. Технические инструкции по замене этих зондов будут доступны на следующей неделе, после чего Air France приступит к их замене на самолетах A330 и A340", - говорится в коммюнике авиакомпании.

Неполадки в работе анемометрических зондов - трубок "Пито" производства "Талес" - были зарегистрированы во время полетов лайнеров A330 и A340 еще в мае 2008 года. В апреле 2009 года авиакомпания Air France начала программу по замене старых зондов "Пито" производства "Талес" новыми зондами того же производителя.

Программа была ускорена после крушения 1 июня лайнера A330, выполнявшего рейс Рио-де-Жанейро - Париж, которое привело к гибели 228 человек. По данным французского Бюро расследования авиакатастроф (ВЕА), перед крушением с самолета пришли автоматические сообщения о поломках, согласно которым показатели скорости, измеренные зондами "Пито", не соответствовали друг другу.

Однако на этой неделе Air France сообщила, что неполадки в работе зарегистрированы и у новых моделей зондов производства "Талес", которыми оборудован весь флот авиакомпании. Тогда профсоюз пилотов гражданской авиации Франции SNPL потребовал у руководства Air France заменить на самолетах все зонды производства "Талес"на датчики Goodrich, которые, по данным профсоюза, не демонстрировали сбоев в работе.