ММСУ создало комиссию по расследованию пожара в Харьковском метро

Министерство транспорта и связи создало комиссию для расследования обстоятельств и причин пожара, который произошел 29 июля в помещении тяговой подстанции Харьковского метрополитена и привел к остановке движения поездов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, соответствующий приказ подписал первый заместитель министра транспорта и связи Украины, исполняющий обязанности министра, Василий ШЕВЧЕНКО.

Возглавил комиссию заместитель министра Владимир БАДАГОВ, в ее состав вошли: заместитель директора Департамента железнодорожного транспорта Алексей ТКАЧИК, специалисты Департамента безопасности в отрасли Минтранссвязи Сергей ПЕТРОВСКИЙ и Николай ПУЗЫРЕНКО, начальник Главного управления промышленности, транспорта и связи Харьковской областной государственной администрации Владлен ВАВИЛОВ и заместитель начальника ГП «Харьковский метрополитен» Михаил КАРАМШУК.

До 7 августа 2009 года комиссия проведет расследование обстоятельств и причин пожара, а на основе полученных результатов разработает мероприятия по предупреждению подобных случаев на объектах метрополитенов.

Согласно сообщению, комиссия уже установила, что правила безопасности во время выведения пассажиров со станции были полностью соблюдены. Эта информация подтверждается электронными и письменными средствами фиксации событий единого диспетчерского центра. Действия рабочих подразделений, которые обеспечили остановку движения поездов на перегоне «Холодная гора - проспект Гагарина» полностью отвечали действующим на метрополитене нормативным актам по безопасности перевозок.

Справка УНИАН. 29 июля т.г. на линии Холодногорская – Заводская Харьковского метрополитена между станциями Холодная гора и проспект Гагарина пропало напряжение 825 вольт в контактном рельсе. Тяговая подстанция Т-1, которая является надземным сооружением и находится на расстоянии 200 м от подземных сооружений, была задымлена.

Пожар был ликвидирован силами подразделения МЧС в течение 5 мин.

На участке ст. Холодная Гора - ст. проспект Гагарина на 2 часа было прекращено движение поездов. Пассажиры со станций Холодная гора, Южный вокзал, Советская были эвакуированы.