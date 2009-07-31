АМКУ разрешил «ГенАвиа-инвест» приобрести блокпакет «АэроСвита»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение ООО «ГенАвиа-инвест» (г. Днепропетровск) на приобретение блокирующего пакета акций ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» (с. Гора, Киевская обл.).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, приобретение в совокупности с имеющимися у покупателя акциями обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в марте 2009 г. объявил конкурс на приватизацию государственного пакета акций ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" в размере 22,3941% уставного фонда. Номинальная стоимость госпакета из 96,83 тыс. акций составляет 4 млн. 336 тыс. грн.

Генеральный директор ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" Костандин БОТЕВ сообщил, что акционеры ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" рассматривают возможность приобретения государственного пакета акций компании. Напомним, до проведения конкурса 62% акций «АэроСвита» принадлежали украинским собственникам, в частности, Фонду госимущества Украины - 22,4%, компаниям “ГенАвиа-Инвест” - около 25%, “Укринфоконсалт” - 9,8% и “Бюро” - 4,8%. Доля акций нидерландской компании Gilward Investments B. V. составляет около 38%.

ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит», созданное в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, который оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, включающим дальне- и среднемагистральные воздушные суда, в том числе один самолет "Боинг 737-200". Компания также владеет земельными участками в Борисполе (15,7 га) и Форосе (66,5 га).

На сегодняшний день "АэроСвит" обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 6 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

ООО «Генавиа-инвест» (г. Днепропетровск) занимается инвестиционной деятельностью.