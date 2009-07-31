МИД: На затонувшем сухогрузе Langeland было двое украинцев

Двое из шести членов экипажа затонувшего в пятницу в Северном море норвежского судна Langeland - украинцы, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сухогруз затонул во время сильного шторма у юго-западного побережья Швеции. Его экипаж состоял из граждан России и Украины. "По сообщению посольства Украины в Королевстве Швеция, 31 июля из-за неблагоприятных погодных условий около шведского побережья затонуло норвежское грузовое судно Langeland, оператор - компания Myklebusthaug Management AS. Согласно данным судового журнала, на борту судна находились шесть членов экипажа, двое из которых - граждане Украины, жители города Измаил, Одесской области", - говорится в сообщении. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.