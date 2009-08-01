ГАИ предостерегает водителей

ГАИ МВД Украины предостерегает водителей от незаконных действий казаков, которые в последнее время на территории Украины пытаются незаконно работать под видом экологической проверки состояния автомобилей.

Как говорится в сообщении ГАИ, представители таких формирований не имеют права осуществлять экологический контроль транспортных средств на автодорогах, составлять административные протоколы, взимать штрафы, в том числе на месте. Они осуществляют свое так называемое «патрулирование» на частных автомобилях, в одежде, похожей на форму работников Госавтоинспекции (с капитанскими или майорскими погонами, генеральскими лампасами и шевроном красного цвета).

Также в ГАИ напомнили, что их работники не занимаются реализацией так называемых «экологических талонов», которые пытаются продавать водителям патрули казаков.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: если вы путешествуете автомототранспортом, знайте, что в дороге вы должны останавливаться лишь по требованию работников ГАИ, которые контролируют соблюдения Правил дорожного движения, должны нести службу в форме, иметь нагрудный знак установленного образца и патрулировать на служебных автомобилях с номерными знаками на синем фоне.

Во время остановки транспортного средства работник ГАИ обязан назвать свою фамилию, имя, звание, должность и подразделение, где проходит службу, назвать причину остановки. По требованию участника дорожного движения он должен предъявить служебное удостоверение.