"АвтоВАЗ» и «КамАЗ» уходят на каникулы
15:35, 01 августа 2009Транспорт/Связь
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С первого августа
C субботы «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» собираются приостановить работу своих конвейеров.
Крупнейший отечественный производитель «АвтоВАЗ» с начала августа останавливает главный конвейер, а с сентября вводит односменный режим работы.
Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» также приостанавливает выпуск автомобилей Chevrolet NIVA на весь август, на тот же срок останавливает конвейер «КамАЗ» из-за снижения спроса на грузовики, сообщает РИА «Новости».
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