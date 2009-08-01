"АвтоВАЗ» и «КамАЗ» уходят на каникулы

C субботы «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» собираются приостановить работу своих конвейеров.

Крупнейший отечественный производитель «АвтоВАЗ» с начала августа останавливает главный конвейер, а с сентября вводит односменный режим работы.

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» также приостанавливает выпуск автомобилей Chevrolet NIVA на весь август, на тот же срок останавливает конвейер «КамАЗ» из-за снижения спроса на грузовики, сообщает РИА «Новости».