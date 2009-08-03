Львовский аэропорт в 2009 г. планирует обслужить 500 тыс. пассажиров

ГП «Международный аэропорт «Львов» по итогам 2009 г. планирует обслужить около 500 тыс. пассажиров, что на 6% меньше показателя прошлого года, когда было обслужено 532,1 тыс. пассажиров.

Об этом госпредприятие сообщает в объявлении о привлечении инвесторов строительства нового аэровокзала аэропорта «Львов», опубликованном 1 августа в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, аэропорт рассчитывает по итогам года получить чистую прибыль в размере 7 млн. 275 тыс. грн., что на 0,4% меньше чистой прибыли, полученной в 2008 г. (7 млн. 306 тыс. грн.). Доходы аэропорта планируются на уровне 69 млн. 650 тыс. грн. против 67 млн. 820 тыс. грн. в 2008 г.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины объявило аукцион по привлечению инвесторов для строительства нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов». Конечный срок принятия заявок и необходимых материалов от претендентов – до 12 августа 2009 года. Конечный срок принятия предложений участников – до 4 сентября 2009 года. Сроком принятия документов считается дата регистрации их в Минтрансе.

Проведение аукциона запланировано на 9 сентября 2009 года в 10.00 в министерстве.

Общая сумма инвестиций составляет ориентировочно 1 млрд. 107 млн. 784 тыс. 569 грн. Начальная сумма платежа за приобретение права на заключение инвестиционного договора составляет 1 млн. грн., гарантийный взнос аукциона составляет 100 тыс. грн.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Львов» расположен на юго-западной окраине Львова. Аэродром был построен в 1940 году для эксплуатации легких типов самолетов. Неоднократно реконструировался. Аэродром аэропорта «Львов» имеет одну взлетно-посадочную полосу класса В с искусственным покрытием размером 2510х45 м.

В качестве пассажирского терминала функционирует аэровокзал на 200 пасс./час, включая международный сектор. Общая площадь двух сооружений - 6700 кв. м. Согласно представленному в мае т.г. проекту реконструкции, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь будет составлять 39 тыс. кв. м.

Аэропорт «Львов» в 2008 г. перевез 532,1 тыс. пассажиров против 424,1 тыс. в 2007 г. Чистая прибыль в 2007 г. составила 5,2 млн. грн., в 2008 г. – 7,3 млн. грн.