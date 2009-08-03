Ющенко одобрил ратификацию займа МБРР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О ратификации Соглашения о займе (Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития”.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон “О ратификации Соглашения о займе (Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития” 16 июля.

Соглашение касается улучшения состояния автомобильных дорог и безопасности движения в Украине.

Соглашением предусмотрено, что МБРР предоставляет Украине ссуду в сумме 400 млн. долларов для реализации соответствующего проекта. Источником возврата кредитов будут средства, которые ежегодно будут предусматриваться в государственном бюджете Украины на соответствующие цели.

Соглашение было подписано 21 апреля 2009 года в Киеве.