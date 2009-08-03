ЮЗЖД продлит маршрут «Киев-Жмеринка» до Хмельницкого

С целью улучшения обслуживания пассажиров Юго-Западная железная дорога с 10 августа продлевает маршрут следования электропоезда повышенного комфорта №831/832 «Киев-Жмеринка-Киев» до станции Хмельницкий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Поезд будет отправляться со станции «Киев-Пассажирский» в 15.54, прибывать в Хмельницкий в 22.57. В обратном направлении, начиная с 11 августа, электропоезд будет отправляться со станции Хмельницкий в 05.09, прибывать в Киев – в 11.56.

Юго-Западная железная дорога напоминает, что продажа билетов на электропоезда повышенного комфорта начинается за 10 суток.