Морпорты Украины утроили чистую прибыль

Чистая прибыль морских портов в первом полугодии 2009 года составила 952 млн. 209 тыс. грн., что втрое больше показателя 2008 года – 284 млн. 675 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, за отчетный период морские торговые порты Украины оплатили в Госбюджет 758 млн. 481 тыс. грн., что на 152% больше показателя 2008 года. При этом получили доходов на сумму 4 млрд. 699 млн. грн., тогда как в прошлом году – 2 млрд. 931 млн. грн.

В частности, порт «Южний» получил 308 млн. 979 тыс. грн. чистой прибыли, что на 315% больше прошлогоднего показателя. Одесский морской торговый порт превысил показатель чистой прибыли на 85% – до 199 млн. 632 тыс. грн., Ильичевский порт завершил первые шесть месяцев этого года с показателем чистой прибыли в 161 млн. 615 тыс. грн., что больше прошлогоднего показателя на 415%.

По данным министерства, значительный прирост от предыдущего года показали такие морские порты: Николаевский – 32 млн. 376 тыс. грн. чистой прибыли (против 5 млн. 595 тыс. грн. в 2008 году), Херсонский – 23 млн. 747 тыс. грн. (478 тыс. грн.), Керченский – 24 млн. 623 тыс. грн. (2 млн. 886 тыс. грн. в 2008 году), Феодосийский – 11 млн. 420 тыс. грн. (373 тыс. грн.), Севастопольский – 5 млн. 199 тыс. грн. (744 тыс. грн.).

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие 2009 года морские торговые порты Украины переработали 52 млн. 782 тыс. тонн грузов, что на 21% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (67 млн. 14 тыс. тонн).