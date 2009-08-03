Количество доменных имен третьего уровня выросло

По состоянию на конец июля 2009 года, количество доменных имен третьего уровня (3LD) в домене .UA выросло на 2,8% по сравнению с июнем 2009 года, и составило почти 434,9 тыс. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании – администратора домена .UA компании «Хостмастер».

По состоянию на конец июля 2009 года, наибольшее количество доменных имен было зарегистрировано в домене com.ua – 149,7 тыс. имен или 34,4% от всех зарегистрированных доменных имен третьего уровня в домене .UA. Почти 24,1% от всех зарегистрированных доменных имен третьего уровня в домене .UA или 105 тыс. доменных имен приходится на доменные имена, зарегистрированные в домене org.ua. 9,2% или 40,3 тыс. доменных имен зарегистрировано в домене kiev.ua, почти 5,8% или 25 тыс. доменных имен – в домене net.ua, 3,8% или 16,3 тыс. доменных имен – в домене in.ua, 3,4% или 14,9 тыс. доменных имен в домене dp.ua и dnepropetrovsk.ua. На остальные домены приходится менее 1-2% от всех зарегистрированных доменных имен.

В июле 2009 года в большинстве доменов третьего уровня наблюдалась позитивная динамика регистрации доменных имен (за исключением odessa.ua, kiev.ua, kherson.ua, lugansk.ua). В домене com.ua в июле 2009 года число доменных имен выросло более чем на 1,4% или на 2,1 тыс. доменных имен. В домене org.ua прирост доменных имен в июле 2009 года составил более 8% или на 7,8 тыс. доменных имен.

Также позитивную динамику продемонстрировали домены: net.ua, в котором число доменных имен в июле 2009 года выросло на 2,2% или на 550 доменных имен; dnepropetrovsk.ua (dp.ua) – рост на 1,5% (на 283 доменных имени).

В домене kiev.ua число доменных имен в июне 2009 года снизилось на 1,4% или на 586 доменных имен.

Число приватных доменов второго уровня (ua - приватных 2LD) в июле 2009 года выросло на 2,1%, и составило по итогам этого месяца более 7,8 тыс.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия. ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.