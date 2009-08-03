Portmone.com расширила перечень подключений

Компания Portmone.com (Киев) расширила список подключенных компаний до почти 500.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, теперь система мобильных платежей Portmone.Mobile позволяет пополнять счёта мобильных телефонов «Украинская мобильная связь» (ТМ МТС Украина), «Киевстар», «Астелит» (ТМ Life :)), оператора Beeline (включает компании «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком»), ITC (ТМ CDMA Ukraine), «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet), услуги доступа в интернет и цифрового кабельного телевидения компании «Воля-Кабель», дистибуторских компаний Oriflame и AVON.

По словам президента Portmone.com Игоря ГОРИНА, в настоящее время клиенты могут оплачивать свои регулярные счета через сеть терминалов, банкоматов, Интернет, сервис Direct Debit, систему Интернет-банкинга и с помощью мобильных телефонов.

Справка УНИАН. Межбанковская система электронной доставки и оплаты счетов и компания Portmone.com предоставляет услуги по доставке и оплате счетов за разнообразные товары и услуги в режиме он-лайн через Интернет с помощью международных платежных карточек Visa и Mastercard. Оборот системы в 2008 году составил 206 млн. грн.