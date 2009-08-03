«Датагруп» удвоила емкость магистральной сети

Компания «Датагруп» (г. Киев) увеличила пропускную способность опорной волоконно-оптической сети в Крыму на участке магистрали Симферополь-Евпатория-Севастополь с 1 Гб до 2 Гб.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в компании «Датагруп».

Согласно сообщению, модернизация участка сети была проведена в рамках утвержденной руководством компании стратегии развития собственной телекоммуникационной инфраструктуры.

Как отметил генеральный директор ЗАО «Датагруп» Александр ДАНЧЕНКО, увеличение емкости на данном участке сети позволит существенно расширить географию продаж и «дополнительно подключать клиентов в Крыму в таких городах, как Керчь, Феодосия, Ялта, Судак, Алушта».

Справка УНИАН. ЗАО «Датагруп» - один из лидеров на рынке профессиональной передачи данных для корпоративных клиентов в Украине. Также компания лидирует в спутниковом сегменте связи в Украине, СНГ и Восточной Европе.

Для корпоративных клиентов «Датагруп» предоставляет полный спектр услуг по всей Украине. Компания владеет собственной магистральной оптоволоконной сетью во всех регионах Украины протяженностью 11,5 тыс. км. Протяженность внутригородских оптоволоконных сетей на сегодня составляет более 2 755 км.

Для конечных пользователей «Датагруп» предоставляет полный спектр услуг связи в 19 городах Украины, и имеет 34 офиса по всей стране.

Основными акционерами компании являются физическое лицо Александр КАРДАКОВ (более 50%), в число акционеров также входит Датагруп Холдинг Лимитед (Кипр).