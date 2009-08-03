ЮЗЖД отменила две электрички между Киевом и Мотовиловкой

В связи из выполнением ремонтных работ по замене стрелочных переводов и реконструкции контактной сети по станции Боярка 4 и 6 августа 2009 года Юго-Западная железная дорога отменяет курсирование 2 электропоездов: №6015 Киев-Мотовиловка; №6028 Мотовиловка-Киев.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Также частично изменяется расписание движения поездов на участке Фастов-Киев. Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров обращать внимание на объявление об изменениях в расписании движения поездов.