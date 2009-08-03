Эксперт: вето на закон о Евро-2012 деморализует

Решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ветировать закон, который касается финансирования Евро-2012, может стать деморализующим фактором, заявил в комментарии УНИАН эксперт Комитета общественного контроля ЧЕ-2012 Андрей КАПУСТИН.

По его словам, это решение “не может не отразиться на тех, кто сейчас настроился на ударную работу после всех жестких заявлений УЕФА 13 мая в Бухаресте, после четко обусловленных сроков 10 декабря, когда УЕФА будет выносить вердикт, поскольку судьба трех городов-организаторов до сих пор висит в воздухе”.

Как отметил А.КАПУСТИН, “вроде бы, наконец, наметилась тенденция к консолидации власти”, и несмотря на то, что “сам закон о финансировании Евро-2012 из сверхприбылей Нацбанка был неоднозначным по поводу получения реальных денег, наложение вето Президента может трактоваться и будет трактоваться негативно”.

Эксперт сказал, что, “как отметил тот же соавтор закона Борис КОЛЕСНИКОВ, создается впечатление, что ЮЩЕНКО вообще не хочет, чтобы в Украине состоялось Евро-2012. Такой лейтмотив напрашивается в большинстве комментариев”.

А.КАПУСТИН считает, что, во-первых, “ЮЩЕНКО сыграл в чистую политику, борясь таким образом с Кабмином, что еще раз демонстрирует низкий уровень готовности команды Президента и лично ЮЩЕНКО к решению таких важных для страны и глобальных вопросов, как подготовка к Евро-2012. Это узкомелкие интересы”.

“Что же касается экономических, финансовых вопросов, то, я думаю, что на сегодняшний день, с учетом всех заявлений и намеченных путей, Кабмин в целом средства найдет. Пусть не сразу все 9,8 млрд. грн., но в первую очередь важно, как будут решаться вопросы аэропортов, стадионов, дорог и гостиниц”, - сказал он.

По его словам, все поручения Президента, которые он давал министру по делам семьи, молодежи и спорта Юрию ПАВЛЕНКО и мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ относительно 9 га земли вокруг НСК «Олимпийский», до сих пор не решены, а без них невозможно оборудовать гостевую зону.

В то же время, отметил А.КАПУСТИН, “достаточно спокойно в Харькове, но есть проблема с тендером относительно аэропорта в Донецке. Есть проблема с финансированием государственного аэропорта во Львове”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ сообщил, что В.ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в государственный бюджет, которым предусматривалось повышение перечисления Национальным банком в госбюджет на 9,8 млрд. грн. с использованием этих средств на финансирование подготовки к Евро-2012.