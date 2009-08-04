УГЦР выявил более 156 тыс. нарушений в сетях операторов

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) в первом полугодии 2009 года выявил более 156 тыс. нарушений в телекоммуникационных сетях операторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Согласно сообщению, УГЦР выполнил в первом полугодии все мероприятия по измерению параметров телекоммуникационных сетей в полном объеме. Специалистами УГЦР проведено 480 мероприятий, связанных с измерением параметров телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе, относительно маршрутизации международного и междугородного трафика.

Во время измерений телекоммуникационных сетей операторов связи обнаружено 156,1 тыс. нарушений, из них 70,1 тыс. – во втором квартале 2009 года. Основная часть нарушений касается использования телефонных номеров.

Документы о несоблюдении операторами связи требований действующего законодательства в телекоммуникационной сфере направлены для принятия решения в контрольные и правоохранительные органы Украины.

Справка УНИАН. УГЦР входит в сферу управления Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, осуществляет радиочастотный контроль и мониторинг и др. работы. В соответствии с решением НКРС, на УГЦР также положены задачи относительно подготовки выводов о выделении номерного ресурса.

Имеет 25 региональных филиалов.

Техническое обеспечение радиоконтроля на территории Украины осуществляется 218 стационарными и 114 мобильными станциями радиоконтроля УГЦР. Стационарные станции радиоконтроля развернуто в 89 населенных пунктах Украины.