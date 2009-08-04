Электрички будут следовать через станцию Киев-Петровка

5 августа 2009 года с 10.00 до 16.00 пригородные поезда формирования Юго-Западной железной дороги будут следовать через станцию Киев-Петровка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, электрички будут курсировать измененным маршрутом, поскольку железнодорожники продолжают выполнять ремонтные работы на перегоне Киев-Московский-Дарница.

Через Киев-Петровку проследуют поезда: №6608 Малин –Борщаговка-тех (вместо Киев-Пасс); №6704 Борщаговка-тех. – Мироновка через Киев-Товарний; №6708 Киев-Петровка – Мироновка через Киев-Товарний; №6809 Яготин – Киев-Петровка (вместо Яготин- Северная); №6810 Борщаговка тех.-Гребенка через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс); №6811 Яготин – Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс); №6812 Киев-Петровка – Яготин (вместо платформы Северная-Яготин); №6813 Гребенка – Киев-Петровка (вместо платформа Северная); №6816 Борщаговка тех. – Яготин через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс); №6908 п. Северная – Нежин; №6913 Носовка – Борщаговка тех. (через Київ-Петровку вместо Киев-Пасс); №6914 Киев-Петровка– Нежин (вместо п. Северная); №6915 Нежин - Борщаговка тех.. через Киев-Петровка (вместо Киев-Пасс); №6917 Нежин- Борщаговка тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-Пасс).

Юго-западная железная дорога призывает пассажиров обращать внимание на объявления об изменениях в расписании движения поездов.