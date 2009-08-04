«Укртелеком» считает некорректной информацию в СМИ

«Укртелеком» считает некорректной и частично недостоверной информацию в СМИ относительно трудного положения компании.

Об этом говорится в официальном сообщении ОАО «Укртелеком» относительно распространенной в некоторых СМИ информации об обращении председателя Правления компании к коллективу, которым располагает УНИАН.

«ОАО «Укртелеком» официально заявляет, что информация, распространенная некоторыми СМИ относительно трудного экономического положения Общества и необходимостью временной экономии фонда материального поощрения работников, подана некорректно и является частично недостоверной», - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что компания, как и немало предприятий страны, «действительно переживает непростой период» в условиях финансового кризиса, однако «руководство компании с Кабинетом Министров Украины активно сотрудничает» ради решения всех проблемных вопросов, чтобы обеспечить эффективную и успешную работу «Укртелекома» на телекоммуникационном рынке.

В сообщении также отмечается, что «ни для кого не является секретом», что в течение последних 8-10 лет в условиях изменения экономической модели государства от административной к рыночной, «Укртелеком» переходит от статуса государственного монополиста к одному из равноправных игроков агрессивно конкурентного телекоммуникационного рынка. В то же время общество не может влиять на все факторы, которые обеспечивают успех такой трансформации.

Правительство, по данным авторов официального сообщения, «понимает и поддерживает создание в Украине равноправных условий для всех игроков» на телекоммуникационном рынке и «устранения исторического дисбаланса» по отношению к «Укртелекому», как «монополиста» на рынке услуг фиксированной связи. Это и создание Фонда универсальных услуг, благодаря которому будут компенсироваться потери операторов от предоставления убыточных услуг, это и перевод на финансирование из Госбюджета филиала специальной связи, который предоставляет услуги только государственным органам по обеспечению связью в военное время и во время возникновения чрезвычайных ситуаций и другие.

Согласно опубликованным в некоторых СМИ материалах (в частности, в «Экономических Известиях»), со ссылкой якобы на копию обращения главы правления ОАО «Укртелеком» Георгия ДЗЕКОНА к коллективу, сотрудники будут лишены премий и надбавок к зарплате на три месяца, для того чтобы оператор смог выйти из сложной финансовой ситуации. При этом Г.ДЗЕКОН в своем обращении к сотрудникам якобы делает акцент на том, что тарифы на услуги, которые регулирует государство, ниже себестоимости, и из-за этого компания теряет каждый месяц больше чем 100 млн. грн. Также в обращении отмечается, что госорганы не могут решить вопрос несправедливых для «Укртелекома» ставок интерконнекта с операторами мобильной связи, что приводит к ежегодным потерям «Укртелекома» около 170 млн. грн.

По данным Г.ДЗЕКОНА, компания получила в 2005 году кредит в объеме 500 млн. долл. (c началом выплат в 2008 г.), при этом государство не создало условий эффективного существования ОАО (не создан фонд универсальных услуг, не урегулированы ставки интерконнекта, не переведен на госфинансирование филиала спецсвязи), поэтому оператор остался один на один со своими проблемами, и должен выплатить очередную часть долга в сумме 70 млн. долл.

Г.ДЗЕКОН также якобы сообщает, что после мобилизации всех ресурсов, их недостаточно для покрытия очередной выплаты по кредиту, и единственным источником может быть экономия фонда материального поощрения путем отмены надбавок и премий в течение ближайших трех месяцев. Нет возможности изыскать средства за счет сокращения инвестционной программы, которая в 2009 году составит 450 млн.грн. (в 2008 г. – 2 млрд.грн.), и обеспечивает минимальные потребности развития.

Справка УНИАН. Согласно финансовому отчету «Укртелекома» за первое полугодие текущего года, в 2009 году затраты оператора на оплату труда составили более 1,2 млрд.г рн. плюс 436 млн. грн. – отчисления на социальные мероприятия. В компании работаю 91,5 тыс. сотрудников (по состоянию на конец 1-го полугодия 2009 г.).

Компания имела на конец первого полугодия 2009 года долгосрочные обязательства в общей сумме 2,98 млрд. грн.

Убыток компании «Укртелеком» в первом полугодии 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, вырос на 21,9% - до 124,1 млн. грн. Доход компании вырос на 0,1% - до почти 3,884 млрд. грн. (с НДС). Чистый доход компании составил более 3,294 млрд. грн.

Компания «Укртелеком» - монополист на рынке местной телефонной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги мобильной связи (число абонентов – почти 300 тыс.), услуги широкополосного доступа в Интернет (число абонентов более 600 тыс.).

Доход компании в 2008 году составил 7,89 млрд. грн. (чистый доход – 6,64 млрд. грн.), убыток компании в 2008 году составил более 1,5 млрд. грн., и связан с пересчетом долговых обязательств компании в валюте.