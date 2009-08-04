«Берикс» не представляет угрозы

Эпидемиологической угрозы со стороны судна «Берикс» нет.

Об этом рассказал в интервью «Немецкой волне» главный санитарный врач санэпидемстанции на водном транспорте Николай ГОЛУБЯТНИКОВ.

«На сегодня никакой эпидемиологической угрозы не существует. Судно обеспечено электропитанием. Температура в минус 15-17 градусов гарантирует качественную заморозку. Также была проведена дезинфекция судна и территории порта вокруг него», - заверил он.

По данным СЭС на водном транспорте, после ремонта «Берикс» с некачественным грузом должен вернуться в Поти. «Украина не должна стать экологической свалкой», - подчеркнул Н.ГОЛУБЯТНИКОВ. Как отметил он, для урегулирования ситуации была создана межведомственная правительственная комиссия, которая и позволила судну пришвартоваться в Одесском порту, а экипажу – выйти на берег.

Как сообщал УНИАН, судно “Берикс” с испорченным мясом, которое с конца ноября 2008 года дрейфует у берегов Украины, будет отремонтировано в Одесском морском торговом порту, куда оно прибыло вечером в пятницу, 31 июня. Ремонт судна «Берикс» на судоремонтном заводе «Украина» ГП «Одесский морской торговый порт» займет ориентировочно 20 дней.

Судно было пришвартовано после соответствующего разрешения от санитарных служб, экипаж смог покинуть судно после 8-месячного пребывания на нем. При этом груз остается на «Бериксе».

Напомним, во исполнение поручения от 1 июня с.г. первого вице-премьера Украины Александра ТУРЧИНОВА, Госпогранслужба, Гостаможслужба, Госкомветмедицины и СБУ были обязаны не допустить прохождения судна «Берикс» на территорию Украины.

Тем не менее, судно пыталось стать на якорь в портах Николаев, Керчь, Ильичевск. Последним перед Одессой был порт «Южный», при этом в июле капитан «Берикса» уже в ультимативной форме требовал снять с судна четырех членов экипажа (на борту находились 12 человек экипажа - граждане Украины).

В начале июля судно «Берикс» осмотрела инспекция государственного портового надзора морского торгового порта «Южный», по результатам досмотра судно признано непригодным для плавания и таким, которое может быть доставлено к месту проведения ремонта лишь при помощи буксира.

Справка УНИАН. 22 ноября в 2008 г. «Берикс» вышел из порта Поти назначением на порт Мерсин (Турция). В конце декабря на судне объявлено аварийное состояние, оно было отремонтировано одним из предприятий Николаева. В феврале судно вышло из Николаева в направлении Турции, однако стало на аварийную остановку в Ильичевске. В марте с.г. Государственным комитетом ветеринарной медицины предложено вернуть груз «Берикса» отправителю или провести заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросам утилизации груза на специализированных предприятиях Украины при согласии владельца. По одним данным, мясо испортилось в дороге, поскольку сломались холодильники, по другим данным – срок пригодности замороженного мяса истек еще несколько лет назад. Для такого груза порты Украины закрыты. Все это время «Берикс» дрейфовал у украинских берегов.