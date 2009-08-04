Харьков получит из госбюджета 400 млн. грн. на Евро-2012

В ближайшее время Харьков получит из государственного бюджета почти 400 млн. грн. на подготовку к проведению матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Сергея СТОРОЖЕНКО.

По его словам, подписано соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины, в соответствии с которым в ближайшее время Харьков получит из госбюджета почти 400 млн. грн. на подготовку к Евро-2012.

С.СТОРОЖЕНКО заметил, что эти средства будут направлены на реконструкцию стадиона «Металлист» и Харьковского аэропорта.

«На реконструкцию Харьковского аэропорта будет направлено 187 млн. грн., на реконструкцию стадиона «Металлист» - 206,6 млн. грн. В целом стоимость строительных работ на стадионе «Металлист» оценивается в полмиллиарда гривень», - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

Полностью работы на стадионе «Металлист», по его словам, планируется завершить нынешней осенью.