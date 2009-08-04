Сегодня утром в Киевском метро произошла задержка движения поездов
12:19, 04 августа 2009Транспорт/Связь
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На Куреневско-Красноармейской линии
4 августа 2009 года в 8.54 в тупике на станции «Лыбидская» Куреневско-Красноармейской линии вышел из строя пункт питания контактного рельса. Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, в 9.00 было организовано движение поездов только между станциями «Героев Днепра» и «Республиканский стадион».
С целью перевозки пассажиров в 9.08 было организовано челночное движение поездов между станциями «Лыбедская» и «Дворец Украина».
После проведения аварийными формированиями восстановительных работ в 10.34 было подано напряжение и возобновлено движение поездов по линии.
В то же время, по данным некоторых СМИ, в высковольтном ящике на Лыбедской произошло возгорание.
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