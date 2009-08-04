Промедление с ремонтом судна «Берикс» повышало риск аварии

Любое промедление в ситуации с судном «Берикс» повышало риски аварии судового оборудования и угрожало катастрофическими последствиями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи со ссылкой на председателя Государственной администрации морского и речного транспорта Михаила ЧУБАЯ.

Напомним, судно «Берикс» с грузом мясной продукции с просроченным сроком пригодности находится в территориальных водах Украины с 29 ноября 2008 года.

Как отмечается в сообщении, разрешить ситуацию с судном «Берикс» можно лишь путем проведения ремонта судна при закрытых трюмах и отправлении груза в порт назначения. «Судно «Берикс» должно покинуть пределы Украины, но лишь после осуществления ремонта», – считает М.ЧУБАЙ.

По данным министерства, в соответствии с определенным Правительственной комиссией планом предотвращения негативных последствий, которые могут возникнуть из-за пребывания судна «Берикс» в территориальных водах Украины, данное судно не должно разгружаться на территории Украины. «На протяжении всего времени пребывания судна в территориальных водах Украины постами регулирования движения судов государственного предприятия «Дельта-лоцман» и инспекциями государственных портовых присмотров морских торговых портов осуществлялся усиленный контроль за текущим местонахождением судна», – отметил М. ЧУБАЙ.

Как сообщал УНИАН, с 31 июля 2009 г. судно «Берикс» находится в Одесском морском торговом порту, где производится ремонт судна. Мясо на борту находится в замороженном состоянии, трюмы опломбированы. По окончании работ – примерно через 20 дней - судно покинет порт и территориальные воды Украины.

Справка УНИАН. 22 ноября в 2008 г. судно «Берикс» вышло из порта Поти назначением на порт Мерсин (Турция). В конце декабря на судне объявлено аварийное состояние, судно было отремонтировано одним из предприятий Николаева. В феврале судно вышло из Николаева в направлении Турции, однако стало на аварийную остановку в Ильичевске. В марте с.г. Государственным комитетом ветеринарной медицины предложено вернуть груз судна «Берикс» отправителю или провести заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросам утилизации груза на специализированных предприятиях Украины при согласии владельца. По одним данным, мясо испортилось в дороге, поскольку сломались холодильники, по другим данным - срок пригодности замороженного мясо истек еще несколько лет назад. Для такого груза порты Украины закрыты. Все это время «Берикс» дрейфовал у украинских берегов.

Во исполнение поручения от 1 июня с.г. первого вице-премьера Украины Александра ТУРЧИНОВА Госпогранслужба, Гостаможслужба, Госкомветмедицины и СБУ были обязаны не допустить прохождения судна «Берикс» на территорию Украины.

Тем не менее, судно пыталось стать на якорь в портах Николаев, Керчь, Ильичевск. Последним перед Одессой был порт «Южный», при этом в июле капитан «Берикса» уже в ультимативной форме требовал снять с судна четырех членов экипажа (на борту находились 12 человек экипажа - граждане Украины).

В начале июля 2009 г. судно «Берикс» осмотрела инспекция государственного портового надзора морского торгового порта «Южный», по результатам досмотра судно признано непригодным для плавания и таким, которое может быть доставлено к месту проведения ремонта лишь при помощи буксира.