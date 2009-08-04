У НКРС пока нет договоренности с мобильными операторами

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) пока не имеет никакой договоренности с мобильными операторами о переносе сроков внедрения системы мониторинга мобильных телефонов по их кодам IMEI.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член НКРС Владимир ОЛИЙНЫК, комментируя появившуюся в СМИ информацию о таком переносе.

Он отметил, что НКРС и мобильные операторы «пока ни о чем не договорились», и «никто ничего не переносил».

В.ОЛИЙНЫК сообщил, что речь идет просто о том, что операторы обратились в НКРС по поводу того, что они не успевают к сроку, определенному комиссией (30 сентября т.г. - УНИАН), внедрить систему мониторинга. Он отметил, что «имеются определенные опасения, что операторы не смогут» к этому сроку внедрить у себя решения мониторинга IMEI, что связано с «покупкой и внедрением программного обеспечения» и др.

Это, по его словам, может привести к тому, что «задержится внедрение автоматического режима» взаимодействия базы данных IMEI Украинского государственного центра радиочастот и операторов.

Как сообщалось сегодня в некоторых СМИ со ссылкой на В.ОЛИЙНЫКА, в этом году операторы мобильной связи не будут отключать нелегальные телефоны, так как мобильные операторы договорились с НКРС о переносе сроков внедрения системы мониторинга мобильных телефонов по IMEI-кодам.

В частности, как отмечается в «Коммерсантъ Украина», операторы «Астелит» и «Украинские радиосистемы» будут готовы к реализации проекта до конца этого года, а «Украинская мобильная связь» и «Киевстар» – не ранее начала, а то и середины следующего года.

Как сообщал УНИАН, Украинский государственный центра радиочастот (УГЦР) с 30 июля 2009 года начал ежедневную передачу актуальных данных из базы данных кодов IMEI мобильных телефонов операторам мобильной связи для проверки на наличие кодов IMEI тех мобильных телефонов, которые легально ввезены на территорию Украины. УГЦР осуществляется передача кодов IMEI тех мобильных телефонов, которые ввезены на территорию Украины согласно нового Порядка ввоза в соответствии с Решением НКРС №1338 от 5.02.2009 г.

По данным НКРС, такая передача (обновление базы) будет проходить до той поры пока проверка кодов не будет реализована операторами мобильной связи в автоматическом режиме.

НКРС также напомнила, что коды IMEI всех телефонов, которые были подключены до 30.07.2009 г., будут внесены в базу автоматически. В дальнейшем так называемые «черные телефоны» не будут допускаться к подключению операторами.

Согласно решений НКРС от 05.02.2009 № 1338 „Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств” и № 1339 „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств”, коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Решениями НКРС предусмотрено, что, начиная с 31 июля т.г., операторы мобильной связи будут осуществлять подключение лишь тех новых телефонов, коды IMEI которых зарегистрированные в обобщенной баз данных УГЦР.

Согласно решений НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положения о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года, не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов, без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.