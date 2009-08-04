Открыта процедура санации «ЧеЗаРы»

Хозяйственный суд Черниговской области своим определением от 29 июля 2009 года по делу №9/73б открыл процедуру санации ОАО «Черниговский завод радиоаппаратуры» («ЧеЗаРа», г. Чернигов).

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что уведомление суда предприятие получило 3 августа.

Управляющим санацией назначен председатель правления – президент ОАО «Черниговский завод радиоаппаратуры» Константин КОЛЕСНИК, распорядителем имущества на стадии санации – арбитражный управляющий Сергей ПТУШКО.

Также суд обязал управляющего санацией разработать и подать комитету кредиторов для одобрения план санации, а затем подать его в хозяйственный суд не позже шести месяцев с даты этого постановления.

Справка УНИАН. ОАО "Черниговский завод радиоаппаратуры" ("ЧеЗаРа", Чернигов) создано в 1994 году на базе государственного предприятия "Черниговский радиоприборный завод". Предприятие занимается производством космической, телекоммуникационной техники, электронно-механических замковых систем и радиоприемников.

25%+1 акция предприятия "ЧеЗаРа" принадлежат государству, 22,33% – ООО “Арка Капитал” (Киев), 24,64% – “Фермонт Менеджмент” (Киев).

В 2008 году "ЧеЗаРа" увеличил чистый убыток в 3 раза, по сравнению с 2007 годом, до 47,696 млн. грн.