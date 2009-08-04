УЗ к Евро-2012 закупит 17 двухсистемных поездов

«Укрзализныця» к Евро-2012 закупит 17 двухсистемных (работа от постоянного и переменного электротока) межрегиональных поездов с тем, чтобы организовать движение дневных поездов со скоростью до 160 км/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр ГУДКОВ.

«Этот поезд еще не создан, его в природе нет – на колею 1520 мм двухсистемные региональные поезда, под наши условия, еще просто не созданы. Мы пока что подготовили технические условия и отправили производителям», - сказал А.ГУДКОВ. По его словам, осенью «Укрзализныця» ожидает предложений относительно производства такого подвижного состава от ведущих производителей. В частности, среди производителей подобной техники такие компании, как немецкий Siemens, канадский Bombardier, французский Alstom, корейский Hyundai. Из украинских объявляют о намерениях такого производства «Лугансктепловоз», Крюковский вагоностроительный завод.

«Ориентировочные сроки подготовки документов (от производителей – УНИАН) - это осень т.г. Как показывает мировая практика, от момента запуска документов до выдачи готового продукта на испытания – где-то 1,5 года, с испытанием полностью готового продукта – до 2 лет. Этот отсчет пошел», - отметил А.ГУДКОВ.

При этом он подчеркнул, что «Укрзализныця» изучает возможных поставщиков подвижного состава, ориентируясь на три основных параметра: качество подвижного состава, температурный режим, комфорт подвески, безопасность, стоимость. Кроме того, производитель должен предоставить также финансовый механизм, по которому будет приобретена техника: кредит, лизинг или другое.

Как сообщил первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС, поезда будут задействованы на направлениях Киев-Львов, Киев-Одесса, Киев-Харьков, Киев-Донецк, Киев-Днепропетровск. «В последующем, с повышением скоростей, на перспективу будут разрабатываться направления другие», - отметил он. Как добавил А.ГУДКОВ, «17 машин на таких скоростях – это, как минимум, маршрут туда и обратно в день, то есть 17 машин – это 34 поезда в сутки, это достаточно много в условиях Украины».

Справка УНИАН. «Укрзализныця» владеет парком около 7 тыс. пассажирских вагонов, из которых 80% используются. Состояние изношенности подвижного состава - от 75 до 80%, потому программой обновления подвижного состава предусмотрено ежегодно покупать около 200 вагонов. В этом году финансовым планом предусмотрено обновить парк 170 единицами.

Использование подвижного состава с распределенной тягой (двухсистемных) является более экономически целесообразным, чем обычных вагонов с локомотивной тягой. Такой подвижной состав, несмотря на достаточно высокую цену, более энергоэффективный, нуждается в меньших расходах на обслуживание в процессе эксплуатации.