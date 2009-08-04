АМК: КГГА должна доработать проект о коммунальном такси

Киевское городское отделение Антимонопольного комитета Украины рекомендовало Киевской горгосадминистрации привести содержание проекта решения Киевского горсовета «Об установлении Правил предоставления услуг по перевозке пассажиров и их багажа на такси в городе Киеве» в соответствие с требованиями конкурентного законодательства.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Как установило отделение, положение проекта предусматривают создание коммунального предприятия в сфере местного муниципального такси, с которым перевозчики обязательно должны заключать договоры на перевозку пассажиров и их багажа на такси в г. Киев, что может привести к ограничению конкуренции.