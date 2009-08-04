НКРС не переносила сроков внедрения системы мониторинга мобильников

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) не принимала решения о переносе сроков внедрения системы мониторинга мобильных телефонов по их кодам IMEI.

Об этом говорится в официальном сообщении НКРС, переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, «в некоторых СМИ появилась информация» относительно перенесения сроков внедрения системы проверки ІМЕІ-кодов.

В НКРС сообщили, что в комиссию «действительно поступили обращения от операторов мобильной связи» с просьбой перенести сроки внедрения системы проверки ІМЕІ-кодов. «На сегодняшний день комиссия рассматривает обращения операторов, однако официальное решение относительно перенесения сроков еще не принято», - отмечается в сообщении НКРС.

Кроме того, по данным комиссии, исполняющий обязанности председателя НКРС Владимир ЗВЕРЕВ «официальные комментарии относительно возможного переноса сроков внедрения системы проверки ІМЕІ-кодов не давал» (в некоторых СМИ есть ссылки на комментарий В.ЗВЕРЕВА – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, по словам члена НКРС Владимира ОЛИЙНЫКА, операторы мобильной связи обратились в Нацкомиссию по поводу того, что они не успевают к сроку, определенному НКРС (30 сентября т.г.), внедрить систему мониторинга. Он отметил, что «имеются определенные опасения, что операторы не смогут» к этому сроку внедрить у себя решения мониторинга IMEI, что связано с «покупкой и внедрением программного обеспечения» и др.

Это, по словам В.ОЛИЙНЫКА, может привести к тому, что «задержится внедрение автоматического режима» взаимодействия базы данных IMEI Украинского государственного центра радиочастот и операторов.

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на В.ОЛИЙНЫКА, что в этом году операторы мобильной связи не будут отключать нелегальные телефоны, так как мобильные операторы договорились с НКРС о переносе сроков внедрения системы мониторинга мобильных телефонов по IMEI-кодам.

В частности, как отмечается в «КоммерсантЪ Украина», операторы «Астелит» и «Украинские радиосистемы» будут готовы к реализации проекта до конца этого года, а «Украинская мобильная связь» и «Киевстар» – не ранее начала, а то и середины следующего года.