И.о. гендиректора КРРТ назначен Олег Копейка

Министерство транспорта и связи Украины назначило и.о. генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Олега КОПЕЙКУ.

Об этом говорится в сообщении Минтранссвязи, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, О.КОПЕЙКА с 2001 по 2004 год работал заместителем генерального директора по вопросам управления сетями и новыми технологиями ОАО «Укртелеком».

О.КОПЕЙКА родился в 1962 году в Днепропетровске. В 1984 году закончил Днепропетровский государственный университет (механико-математический факультет). Кандидат технических наук. Автор свыше 70 научных публикаций, в том числе 13 монографий.

В 2008 году признан лучшим ІТ-директором Украины в отрасли транспорта и связи.

Концерн РРТ — государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи; осуществляет трансляцию государственных теле- и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах.