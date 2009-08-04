Решение о продаже Opel сегодня не будет принято

Вице-президент группы General Motors и главный переговорщик от компании Джон Смит заявил, что решение о продаже Adam Opel Gmbh не будет принято в ходе переговоров GM, германского правительства и претендентов на покупку во вторник, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, во вторник стороны проводят новый раунд переговоров. Смит, передает агентство, надеется, что встреча в Берлине "еще больше прояснит вопросы относительно лучших и финальных предложений, полученных две недели назад".

Американский концерн ранее завершил прием предложений от компаний, заинтересованных в покупке Adam Opel Gmbh. Финальные заявки подали три претендента - консорциум австро-канадского концерна Magna и российского Сбербанка, бельгийская инвестиционная группа RHJ International, а также китайский автопроизводитель BAIC (Beijing Automotive Industry Holding). Позднее GM исключила из переговоров китайскую компанию.