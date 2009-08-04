Бердянский морпорт инициирует создание паромной линии в Грецию

Государственное предприятие "Бердянский морской торговый порт" инициирует создание паромной линии в Грецию и контейнерной - в Турцию, сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, Бердянский порт проводит переговоры относительно организации паромной линии Пирей – Стамбул – Бердянск и контейнерной линии Стамбул – Констанца – Ильичевск – Бердянск.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Бердянский морской торговый порт" - единственный морской транспортный узел Запорожского региона, осуществляющий на Азовском море переработку экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Порт имеет девять причалов и плавпричал. Навигация круглогодичная.