Протяженность ВОЛС «Укртелекома» выросла

Во втором квартале 2009 года протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) “Укртелекома» выросла, по сравнению с первым кварталом 2008 года, на 900 км, и составила почти до 37,8 тыс. км.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на 01.07.2009 года общая протяжность кабельных линий связи «Укртелекома» составляла более 98 554 км., в том числе ВОЛС – 37 777 км.

По состоянию на конец второго квартала т.г., по данным «Укртелекома», компания обеспечила цифровой доступ по оптоволокну в 99% населенных пунктов Украины. Цифровая связь к остальным городам организована с помощью модемного оборудования и цифровых радиорелейных линий связи.

По данным компании, также продолжались работы по модернизации и оптимизации транспортной телекоммуникационной сети, повышения надежности сетевой инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей мобильной связи UMTS потоками Е1 разработаны и утверждены схемы организации связи по Херсонской, Кировоградской, Ровенской и Хмельницкой областям. Модернизировано местные сети городов Полтава, Сумы, Хмельницкий, Винница, Тернополь и Луганск.

Справка УНИАН. Убыток компании «Укртелеком» в первом полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года вырос на 21,9% и составил 124,1 млн.грн. Доход компании «Укртелеком» в первом полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года вырос на 0,1% и составил почти 3,884 млрд.грн. (с НДС). Чистый доход компании в первом полугодии 2009 года составил более 3,294 млрд.грн.

Компания «Укртелеком» - монополист на рынке местной телефонной связи (число абонентов более 10,3 млн.). Компания также оказывает услуги мобильной связи (число абонентов – почти 300 тыс.), услуги широкополосного доступа в Интернет (число абонентов более 600 тыс.).

Доход компании в 2008 году составил 7,89 млрд. грн. (чистый доход – 6,64 млрд. грн.), убыток компании в 2008 году составил более 1,5 млрд. грн., и связан с пересчетом долговых обязательств компании в валюте.