ДЖД снизила грузоперевозки

За семь месяцев 2009 года Донецкая железная дорога (ДЖД) перевезла почти 73,5 млн. тонн грузов, что составляет 102,5% к плану и на 26,5% меньше по сравнению с показателями за январь-июль 2008 года.

Об этом сообщает пресс-служба ДЖД.

Грузооборот за семь месяцев т.г. составил свыше 17,6 млн. т/км, это 105,3% к плану и 66% к показателю соответствующего периода прошлого года.

За январь-июль выгружено 1 млн. 19 тыс. 720 вагонов, что составляет 99,5% к плану и 69,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Среднесуточный показатель выгрузки составил 4810 единиц.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3217 тонн, этот показатель на 4,8% превышает план. Средняя техническая скорость 38,5 км/час — это на 3,8% больше плана.

В то же время по результатам грузовой работы летом этого года зафиксировано повышение эксплуатационной работы, что свидетельствует о небольшом росте промышленного производства у клиентов Донецкой железной дороги, однако показатели еще далеки от прошлогодних. В частности, в июле 2009 года ДЖД перевезла около 11,2 млн. тонн грузов, что на 24,1% меньше июля 2008 г., однако составляет 109,5% к плану.

Грузооборот в июле 2009 года составил 2770 млн. т/км, что составляет 103,4% к плану и 71% к показателю соответствующего периода прошлого года. На протяжение июля выгружено 158 627 вагонов, что составляет 103,9% к плану и 72,7% к аналогичному периоду прошлого года. Средний вес грузового поезда брутто составил 3278 тонн, этот показатель на 6,8% превышает план. Средняя техническая скорость 38,6 км/час — на 4,9% больше плана.