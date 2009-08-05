ПЖД проложила почти 40 км новых путей

За первое полугодие т.г. служба колеи Приднепровской железной дороги проложила 39,6 км новых путей.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД, капитальным и другими видами ремонта обновлено еще 97 км колеи.

Кроме того, заменено 132 стрелочных перевода. Также железнодорожники Приднепровской ж/д принимали участие в модернизации свыше 15 км пути Одесской железной дороги.

За первое полугодие т.г. на Приднепровской железной дороге выполнен капитальный ремонт 4 переездов без дежурного и они сданы в постоянную эксплуатацию. 9 переездов оборудованы 4 шлагбаумами, то есть имеют полное перекрытие. До конца года Приднепровская железная дорога планирует реконструировать еще 13 переездов.

За 6 месяцев путейщиками также отремонтировано 73 пешеходных перехода через пути.