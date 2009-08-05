Бывший заместитель министра транспорта и связи Украины Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ назначен директором по корпоративному управлению и контролю оператора мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ будет отвечать за юридический блок, в том числе, за взаимодействие с госструктурами и общественными организациями. К его задачам относится участие в работе над законопроектами, способствующими эффективному развитию бизнеса компании и рынка в целом и др.

О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ также будет курировать вопросы получения лицензий на различные виды деятельности, обеспечивать компанию необходимыми номерными и частотными ресурсами, решать вопросы конверсии радиочастот. Кроме этого, он будет заниматься корпоративным управлением и контролем, обеспечивающим процесс повышения эффективности организационной системы компании.

Справка УНИАН. О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ родился в 1949 г., окончил Львовский техникум связи, Одесский электротехнический институт связи им. А.С.Попова, Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР.

До прихода в УМС занимал должность заместителя министра транспорта и связи, работал директором Государственного департамента по вопросам связи и информатизации (Госкомсвязи).

Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,78 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.