«Датагруп» вдвое увеличила емкость внешнего канала

Компания «Датагруп» (г. Киев) вдвое увеличила пропускную способность своего внешнего канала на бесплатную точку обмена трафиком в Германии D-CIX - с 2 Гб до 4 Гб.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в компании «Датагруп».

Согласно сообщению, решение об увеличении емкости было принято руководством компании в связи со 100% загрузкой 2-х Гб канала.

Как отметили в компании, увеличение связности сети и повышение качества услуг доступа в Интернет является частью стратегии «Датагруп» по работе на рынке IP-транзита. За 2008 г. «Датагруп» удвоила количество и емкость каналов доступа к сети Интернет.

Справка УНИАН. ЗАО «Датагруп» - один из лидеров на рынке профессиональной передачи данных для корпоративных клиентов в Украине. Также компания лидирует в спутниковом сегменте связи в Украине, СНГ и Восточной Европе.

Для корпоративных клиентов «Датагруп» предоставляет полный спектр услуг по всей Украине. Компания владеет собственной магистральной оптоволоконной сетью во всех регионах Украины протяженностью 11,5 тыс. км. Протяженность внутригородских оптоволоконных сетей на сегодня составляет более 2 755 км.

Для конечных пользователей «Датагруп» предоставляет полный спектр услуг связи в 19 городах Украины, и имеет 34 офиса по всей стране.