Одесский порт снизил грузоперевалку

За январь-июль текущего года объем перевалки грузов в ГП «Одесский морской торговый порт» составил 16 млн. 124,3 тыс. тонн, что на 23,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в порту.

Грузооборот Одесского порта за июль 2009 г. уменьшился на 36,7% - до 1 млн. 951,0 тыс. тонн, по сравнению с июлем 2008 г.

Согласно сообщению, за январь-июль 2009 г. контейнерооборот порта составил 133 тыс. 369 TEU (85 тыс. 335 штук) с уменьшением на 43,0% или на 105 тыс. 340 штук.

Перевалка контейнеров Одесским портом за июль т.г. составила 23 тыс. 766 TEU (15 тыс. 176 штук), что меньше показателей аналогичного периода 2008 года на 50,5% (14 тыс. 004 штук).

Cправка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.