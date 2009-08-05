УМС: внедрение системы проверки ІМЕІ-кодов возможно

По оценке компании «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина), внедрение системы проверки ІМЕІ-кодов возможно лишь в течение 2010 года.

Об этом говорится в официальном комментарии компании «Украинская мобильная связь» относительно возможного переноса срока внедрения данной системы, переданном УНИАН.

По данным УМС, создание базы данных и обеспечение мониторинга IMEI-кодов мобильных телефонов – довольно сложный процесс, особенно с организационно-технической стороны, требующий к тому же серьезного финансирования.

Как отмечается в комментарии, «для того, чтобы система работала корректно» и чтобы абоненты не сталкивались «с последствиями поспешных и непродуманных решений», необходимо «очень тщательно проработать все механизмы ее функционирования».

В УМС объяснили, что операторы, абонентские базы которых исчисляются десятками миллионов человек (в Украине три оператора, у которых абонбаза больше 10 млн. человек: «Киевстар» - 22,2 млн., УМС – 17,8 млн. и «Астелит» - 11,7 млн. - УНИАН), в отличие от операторов, обслуживающих несколько миллионов абонентов, «сталкиваются с гораздо более объемной задачей». Ведь даже подготовка полного списка IMEI-кодов телефонов, которые когда-либо регистрировались в сети УМС, требует ресурсов и времени.

Поэтому, как отмечается в комментарии, «вполне естественно», что чем масштабнее сеть, тем «более сложных в техническом плане и масштабных решений она требует». К примеру, в случае с УМС речь может идти о «базе в десятки миллионов кодов».

Также в компании УМС обращают внимание и на финансовую сторону вопроса, о которой не стоит забывать, так как создание регистра идентификации мобильных телефонов в сети – «это не только технически сложная задача», но и серьезные финансовые инвестиции.

«Речь идет о сотнях тысяч долларов, если не больше», - отмечается в комментарии УМС.

При этом, по данным компании, в УМС еще не видели утвержденных технических условий на систему мониторинга IMEI-кодов, которые должны быть предоставлены НКРС или УГЦР, не определены технические правила проекта, без которых компания УМС не может полноценно приступать к его разработке и внедрению. Более того, по этой причине УМС даже не может поставить конкретную задачу своим подрядчикам.

И это, как отмечается в комментарии, касается не только УМС – без четкого понимания не просто алгоритма действий, а всех технических моментов на уровне реализации «все заявления о готовности запускаться «с низкого старта» - декларативны». Поэтому важно, чтобы при принятии решений, которые затрагивают весь рынок, а также требуют от операторов значительных объемов финансирования и технических работ, НКРС «учитывались реальные возможности и сроки реализации проектов».

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) 4 августа т.г. сообщила, что в комиссию поступили обращения от операторов мобильной связи» с просьбой перенести сроки внедрения системы проверки ІМЕІ-кодов. На сегодняшний день комиссия рассматривает обращения операторов, однако официального решения относительно переноса сроков еще не принято.

По разным оценкам, операторы мобильной связи смогут внедрить систему проверки ІМЕІ-кодов (в автоматическом режиме) не ранее конца 2009 – начала 2010 г.

Украинский государственный центра радиочастот (УГЦР) с 30 июля 2009 года начал ежедневную передачу актуальных данных из базы данных кодов IMEI мобильных телефонов операторам мобильной связи для проверки на наличие кодов IMEI тех мобильных телефонов, которые легально ввезены на территорию Украины. УГЦР осуществляется передача кодов IMEI тех мобильных телефонов, которые ввезены на территорию Украины согласно новому Порядку ввоза в соответствии с Решением НКРС №1338 от 5.02.2009 г.

По данным НКРС, такая передача (обновление базы) будет проходить до тех пор, пока проверка кодов не будет реализована операторами мобильной связи в автоматическом режиме.

Согласно решениям НКРС от 5 февраля 2009 г. № 1338 „Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств” и № 1339 „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств”, коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

Не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных, которую ведет УГЦР в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: белый, черный и серый списки. В белый список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют право обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).