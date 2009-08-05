Страховщики увеличили продажу полисов ОСАГО

Украинские страховые компании по итогам января-июня 2009 года продали 3 млн. 376,023 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 7% больше, чем в январе-июне 2008 года (3 млн. 147,179 тыс. полисов).

Об этом говорится в сообщении Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, сумма полученных страховщиками страховых платежей от продажи полисов в январе-июне т.г. увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 602 млн. 500,351 тыс. грн. до 637 млн. 799,755 тыс. грн. При этом сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями – членами МТСБУ, увеличилась на 23% – со 195 млн. 181,178 тыс. грн. до 239 млн. 491,070 тыс. грн. Общая сумма страховых выплат (с 2005 года по 30 июня 2009 года, выплаты страховых компаний и фонда защиты потерпевших) составила 1 млрд. 085 млн. 943,704 тыс. грн.

По данным МТСБУ, в десятку компаний-лидеров по сумме выплаченных страховых возмещений на конец июня 2009 года вошли: ОАО НАСК «Оранта», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ЗАО «СК «Провидна», ЗАО «СК «Украинская страховая группа», ЗАО «СГ «ТАС», ЗАО УСК «Княжа», АСК «ИНГО-Украина», УАСК «АСКА», ЗАО «ПРОСТО-страхование», ОАО «СК «Универсальная».

По количеству проданных полисов ОСАГО лидируют: ОАО НАСК «Оранта», ЗАО СК «Провидна», ЗАО СГ «ТАС», ЗАО УСК «Княжа», АО «УПСК», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ОАО СК «Универсальная», ЗАО «СК «АХА Страхование», УАСК «АСКА», СОДО «Глобус».

Справка УНИАН. Украинские страховые компании в 2008 году продали 6 млн. 715,872 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 56% больше, чем за 2007 год (4 млн. 318,536 тыс. полисов).