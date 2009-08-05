СК «Универсальная» застраховала два экскурсионные автопоезда

ОАО «Страховая компания «Универсальная» застраховала экскурсионные автопоезда компании «Чудо-тур» в г. Львов по договору КАСКО. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Как сообщили в компании, экскурсионный автопоезд – это транспортное средство на колесах, рассчитанное на перевозку до 56 лиц. Поезд ездит по центральной части города согласно четкому графику. Каждый пассажир имеет возможность прослушать экскурсию на нескольких языках через наушники или громкоговоритель.

Деталей договора страхования СК «Универсальная» не сообщает.

Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По результатам первого квартала 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 56 млн. 792,7 тыс. грн., страховые выплаты составили 28 млн. 424,7 тыс. грн.

По информации СК, на 1 апреля 2008 года ее акционерами являлись: 60% акций – Financial & Invesment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment (Лихтенштейн), 13% – Американский инвестиционной банк, 10% – фонд Genesis, 5,7% – банк Austria Creditanstalt AG, 11,3% – другие акционеры.