Греция будет содействовать освобождению судна "Ариана" с украинским экипажем.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис ВАРВИЦЬОТИС на встрече с послом Украины в Афинах Валерием ЦЫБУХОМ. Во время встречи обсуждался вопрос освобождения "Арианы" - судна под мальтийским флагом, которое принадлежит греческой компании.

"Замминистра особо остановился на гуманитарном аспекте данного вопроса и на плохих условиях, в которых находится экипаж захваченного судна", - говорится в сообщении МИД Греции.

"Министерство находится в постоянном контакте с компанией-оператором и получает информацию о тех шагах, которые предпринимаются для освобождения судна и моряков", - отмечается также в документе.

Как сообщил ранее глава греческой компании-оператора Alloceans Shipping Спирос МИНАС, пираты потребовали выкуп за судно. Ход переговоров компания не комментирует.

Как сообщал УНИАН, балкер «Ариана», шедший под флагом Мальты и перевозивший 35 тысяч тонн сои из Бразилии в Иран, был захвачен пиратами в ночь на 2 мая в Индийском океане - в 250 милях к юго-западу от Сейшельских островов. Владеет «Арианой» зарегистрированная на Мальте компания «Тандела шипинг». Судно находится в управлении у греческой компании Alloceans Shipping Cо. Ltd. В плену у пиратов находится экипаж в составе 24 украинцев, жителей Одесской и Николаевской областей. За освобождение судна пираты потребовали 10 млн. долл.