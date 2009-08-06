Число подключений мобильников в мире превысит 4 млрд.

Число подключений мобильных телефонов в мире увеличится в текущем году до 4 млрд. С таким прогнозом, как передает ИТАР-ТАСС, выступил федеральный Союз информационных технологий, телекоммуникации и новых средств связи.

В 2008 году в мире насчитывалось 3,9 млрд. подключенных к системам связи мобильников, а в 2009 году их станет 4,4 млрд., сообщил член президиума организации Фридрих ЙОУССЕН. По его словам, «наибольший прирост в сфере использования мобильных телефонов наблюдается сейчас в развивающихся государствах и странах с переходной экономикой».

Так, в Индии число пользователей аппаратами сотовой связи в этом году увеличится, предположительно, на 32% до 457 млн. человек. В Бразилии эти показатели составят, соответственно, 14% и 172 млн., а в Китае - 12% и 684 млн. Что касается индустриально развитых государств, то там прирост в этой сфере гораздо скромнее, уточнил Ф.ЙОУССЕН.